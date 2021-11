Plus de Nutella chez Colruyt à cause d’un désaccord sur les prix

" Temporairement indisponible. Veuillez nous en excuser ." C’est le message affiché depuis plusieurs semaines au-dessus de rayons vides dans les supermarchés Colruyt. C’est là que se trouvent habituellement les pots de 400 g de Nutella . Ils ne sont pas non plus disponibles en ligne. Si vous souhaitez acheter du Nutella chez Colruyt, vous devrez vous tourner vers les gros pots de 900 g, encore disponibles.

Le problème trouve son origine dans un conflit entre Colruyt et le producteur du Nutella, la société Ferrero, sur le prix que Colruyt doit débourser pour un pot . Nul ne sait pour l’instant si c’est Colruyt qui refuse les livraisons ou si c’est Ferrero qui a choisi de ne plus fournir du Nutella à Colruyt.

Prix correct pour le consommateur

Colruyt souhaite également trouver rapidement une solution, selon la porte-parole de Colruyt, Patti Verdoodt. "Nous comprenons que c’est gênant pour nos clients et nous les prions de nous en excuser. Mais nous sommes convaincus que ce problème sera rapidement résolu et que nous pourrons bientôt proposer à nouveau le produit à un prix correct pour le consommateur."

D’autres produits semblent aussi manquer à l’appel, même si Colruyt refuse de fournir d’autres informations. Ces dernières semaines, nous avons nous-mêmes constaté que certains produits manquaient dans les rayons, comme ceux des multinationales Unilever (Zwitsal), Colgate-Palmolive (Sanex) et Mondelez (Lu). À la question de savoir si ces pénuries sont le résultat de conflits sur les prix, Unilever et Colgate-Palmolive ont répondu qu’ils ne communiquaient pas publiquement sur leurs relations avec leurs clients. Nous n’avons pas réussi à joindre Mondelez.

Répercuter la hausse des prix des matières premières

Le boycott du Nutella n’est pas réellement une surprise. Il y a quelques semaines, nous avions appris que les tensions entre les chaînes de supermarchés et les groupes alimentaires étaient à leur plus haut. Les fournisseurs des supermarchés font face depuis des mois à la hausse des prix des matières premières, de l’énergie et du transport. Ils ne peuvent plus les supporter seuls et souhaitent les répercuter sur les prix de vente aux supermarchés. Des entreprises comme Lotus, Kraft Heinz et Pepsico souhaitent augmenter leurs prix de 5 à 10%.