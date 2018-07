Possible contamination à la listeria chez Greenyard

Greenyard rappelle des légumes surgelés préparés en Hongrie, signale la société cotée sur Euronext Bruxelles. Il s'agit de de tous les légumes surgelés qui ont été produits dans son usine de Baja en Hongrie. Pourquoi? Cette mesure a été prise dans le cadre d'une possible contamination à la listeria . On ne sait pas si de tels produits ont été vendus sur le marché belge.

Concrètement, les rappels portent sur les légumes surgelés produits entre le 13 août 2015 et le 20 juin 2018 à Baja. On retrouve notamment du maïs, des petits pois, des haricots, des épinards et de l'oseille. Ce rappel est organisé "en ligne avec l'agence hongroise de sécurité alimentaire".