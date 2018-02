Pour les glaces Kinder, on attendra encore

Ferrero étend la gamme de son produit phare Kinder du côté des crèmes glacées. Le groupe italien a noué pour la cause un partenariat avec le géant Unilever. Quatre marchés sont ciblés pour 2018. La Belgique n’en fait pas partie.

En octobre dernier, Ferrero et Unilever annonçaient un accord de collaboration visant à créer une nouvelle gamme de glaces sous la marque des chocolats Kinder. C’est à présent chose faite: des cornets, des galettes et des bâtonnets seront mis en vente dans les prochains jours.

Mais pas partout, loin s’en faut. Cette année, la nouvelle gamme de produits Ferrero ne ciblera en effet que les marchés français, allemand, suisse et autrichien. En Belgique, les petits gourmands amateurs de ce genre de douceurs devront donc patienter, au moins jusque l’an prochain.

Une première pour Ferrero

À Ferrero la recette de la glace et le goût du chocolat Kinder, à Unilever la production des glaces goût chocolat et noisette et leur commercialisation.