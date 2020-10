Pour s'alimenter bio, le Belge a l'embarras du choix

Le souci d'une nourriture plus saine et plus respectueuse de l'environnement pousse le consommateur à se tourner vers le bio. Mais il est sans doute aussi appâté par une offre plus diversifiée plus proche. Alors qu'il y a quelques années, les produits bio se trouvaient essentiellement dans les magasins spécialisés, d'autres canaux de vente sont venus s'ajouter: supermarchés, magasins de vrac et locaux, épiceries de luxe, boucheries, magasins à la ferme…