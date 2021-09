Pourquoi JP Morgan conseille de vendre l'action AB InBev

Le retour en grâce d’ AB InBev auprès des investisseurs et de certains analystes ne semble pas pour demain quand on lit la note que JP Morgan Cazenove consacre au leader mondial de la bière.

Certes les volumes et les ventes se sont révélés supérieurs aux attentes, mais ce ne fut pas le cas de l’ebitda , les marges ayant souffert du prix des matières premières. Autre déception: le groupe brassicole n’a pas relevé ses prévisions annuelles . Résultat: le titre a clôturé sur une chute de 6% ce jour-là.

Depuis le début de l’année, il affiche un bilan négatif de 10%, alors que le Bel 20 a grimpé de 19% sur la même période. Les concurrents Heineken et Carlsberg ont progressé respectivement de 2,6% et de 11,5%. Pas le Pérou, non plus…