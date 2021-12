Pourquoi des vignerons choisissent-ils la biodynamie?

De nombreux vignerons optent pour une forme radicale et absolue de l’agriculture biologique: la biodynamie. Même si le travail peut s’avérer difficile certaines années. Comme pour ce millésime 2021.

C’est une production agricole (pas seulement viticole) introduite en 1924, s’inspirant des écrits de Rudolf Steiner, un Autrichien qui avait critiqué sévèrement l’utilisation de pesticides et fertilisants non organiques sur les sols. Une agriculture "mystique" entre sols, végétaux et humains. En Languedoc et Roussillon, dans le sud de la France, le climat est favorable à ce type de viticulture.

Depuis 1997, la famille Cazes a entièrement converti son vaste Domaine de 220 hectares en biodynamie. Un pionnier en Roussillon. Dès 2002, dans cette même région, Gérard Bertrand a également été conquis par ce type de viticulture.

Aujourd’hui, les 850 hectares de ses 16 Châteaux et Domaines sont cultivés selon les règles de la biodynamie, ce qui en fait le plus important vignoble français (et peut-être même du monde) conduit selon les préceptes initiés par Rudolf Steiner.

"La biodynamie, pratiquée depuis cent ans en Europe et maintenant dans le monde entier, a proposé un nouveau modèle d’intégration fondé sur la biodiversité et l’interaction entre les forces cosmiques et telluriques. Cette dimension transcendantale nous ouvre les yeux sur la beauté de l’univers et la compréhension des équilibres subtils de la nature. Notre système repose sur la lumière et l’énergie du soleil. Cet équilibre fragile est assujetti à la variabilité des températures et à la protection de notre environnement. La nature fixe les règles et nous sommes contraints de nous y adapter. La vie n’appartient pas à la terre, mais au soleil", écrit Gérard Bertrand dans son livre "La nature au cœur".

Les organismes de certification Pour être officiellement certifiés en agriculture biodynamique, les producteurs doivent être labellisés par un organisme reconnu. Demeter, créé en 1928, impose dans son cahier des charges, le calendrier biodynamique, les cycles lunaires et planétaires ainsi que les différentes préparations recommandées comme la bouse de vache, le compost, la silice. L’obligation également que les vins présentent un taux très bas de SO2 (soufre): maximum 70 mg/l pour les vins rouges, par exemple. Biodyvin a été créé par quelques vignerons en 1995. Aujourd’hui, cet organisme rassemble près de 200 producteurs de six pays européens. Après quatre années de conversion, les vignerons sont tenus à respecter des préparations réglementées et à proscrire celles qui sont interdites.

Une tendance qui se répand

Même si le climat est moins favorable dans les régions septentrionales pour adopter ce type d’agriculture, des vignerons ont néanmoins été conquis. Dans le Jura, Stéphane Tissot conduit la plus importante exploitation certifiée en biodynamie (depuis 2004). Avec ses 50 hectares de vignes, il ne propose pas moins d’une quarantaine de cuvées, désireux est-il de révéler les différents terroirs de son vignoble. Pour lui, l’identité est une valeur dans un monde de plus en plus globalisé.

En Alsace, le Domaine Muré est également convaincu. Douze générations se sont succédé dans ce Domaine viticole de 28 hectares situé à Rouffach, dans le sud de cette région, dont douze sont constitués par un monopole de la famille. Le Clos Saint Landelin. En bio depuis 1999, Véronique et Thomas Muré ont décidé d’aller plus loin dans leur démarche et ont converti leur vignoble entièrement à la biodynamie en 2013.

"Nous souhaitions que les raisins parviennent à transmettre au vin l’expression sublimée du terroir. C’était l’aboutissement de notre démarche bio", explique Véronique Muré. "En sachant que nous allions avoir des rendements faibles pour l’Alsace et qu’il fallait aussi disposer davantage de main-d’œuvre, d’où des coûts de production plus élevés", ajoute-t-elle. Surtout dans des années difficiles, comme c'est le cas pour ce millésime, il fallait être particulièrement vigilant. Et observer comment la plante, le cep, réagissait avec cette météo et intervenir en adoptant les traitements autorisés par la biodynamie au bon moment.

Le cheval, pour labourer moins vite mais en douceur

Il fallut aussi que le Domaine familial s’adapte à une viticulture très différente de la "simple" agriculture bio. Le cycle des planètes allait donc rythmer le travail de la viticulture de cette exploitation.

"La moitié du vignoble est labouré grâce à un cheval qui effectue ce travail moins vite qu’un tracteur, mais plus en douceur. Il fallut également s’habituer à maîtriser les traitements avec des matières premières peu, voire inconnues pour nous. Comme la décoction de prêle. Riche en silice, elle renforce la plante et ses feuilles. Comme la camomille qui a un effet cicatrisant après le travail de rognage et les orages de grêle."

Et puis, il y a l’incontournable bouse de vache. "Elle est enterrée durant l’hiver et on la ressort au printemps. Elle ressemble alors à un compost, à du fumier, bien décomposé. Diluée avec de l’eau, elle améliore la structure du sol, l’aère, permettant aux racines de descendre plus facilement".

Les jours fleur, fruit, feuille, racine Lorsque la lune passe devant une constellation, elle met en mouvement les influences relatives à cette constellation et nous les transmet. Ces constellations zodiacales sont regroupées en quatre catégories: feu, terre, air et eau. Lorsque la lune passe devant l’une de ces catégories, une partie de la plante met en mouvement les influences relatives à cette constellation pour nous les transmettre. Chaque période – on parle de jours fruit, fleur, racine et feuille- est favorable à un travail précis de la vigne (et aussi du potager). Rudolf Steiner avait mis en évidence l’influence de la rotation de la lune autour de la terre.

- 60% La météo médiocre de 2021 a fait perdre à certains viticulteurs plus de 60% de leur production par rapport à une année moyenne.

2021, millésime hors norme

Et puis, arriva ce millésime 2021. "Une année hors normes. D’après les archives de la Maison, il faut remonter à 1945 pour se souvenir d’une telle météo. Avant les vendanges, il pleuvait un jour sur deux. Parfois, il était difficile de passer dans les vignes. Sur les rangs, l’herbe montait jusqu’au niveau des raisins. Nous avons dû traiter davantage notamment avec le cuivre, à doses très faibles, mais régulièrement. Les produits que nous utilisons étaient lessivés par la pluie. Et les tisanes ne parvenaient pas à faire leur effet. Résultat dès lors: de faibles rendements.

"Nous estimons les pertes à plus de 60% par rapport à une année moyenne. Particulièrement, le cépage gewurztraminer qui a été très touché. Et le riesling a produit seulement une vingtaine d’hectolitres à l’hectare", analyse Véronique Muré, qui ne regrette pas pour autant cette démarche en biodynamie souhaitée par elle et son frère, et ce malgré l’exécrable météo de cette année… Qui contredit le climat souvent exceptionnellement ensoleillé et sec de l’Alsace. Il se dit même qu’avec une moyenne de 500 mm de précipitations, le taux annuel y est plus faible qu’à Nice! Ce ne fut donc pas le cas cette année.