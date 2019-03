Pourquoi les restaurants muséaux ne font plus recette

Naguère, les musées et les grands espaces d’exposition ouvraient des marchés de concession pour l’exploitation de cafés et restaurants en leur sein. Quelques faillites et mises en liquidation récentes tendent à indiquer que ce modèle d’affaires a vécu. C’est en tout cas la conviction de Marc Van Muylders , qui préside la fédération Horeca Bruxelles: "Le concept des concessions est sous forte pression. Il y a vingt ans, un concessionnaire unique pouvait bâtir son activité dans un centre d’exposition, un grand centre commercial ou un musée, tandis qu’aujourd’hui, les visiteurs veulent tester des concepts variés: un seul opérateur ne peut plus répondre à cette demande des consommateurs." Autrement dit, comme le chaland veut multiplier les expériences culinaires, les organisateurs ou les propriétaires de salons répartissent l’ancienne concession entre une série de fournisseurs.

Les Sciences Nat’ font de la résistance

L’impact des attentats

Délocalisation de salons professionnels

Naguère, le groupe français employait 40 à 50 emplois fixes à temps plein plus quelque 200 saisonniers en Belgique. Au Salon de l’Auto, il faisait travailler jusqu’à 250 personnes. Il assurait également une présence dans de grands centres commerciaux comme le Shopping Center de Woluwe, le centre Belle-Ile à Liège ou différents Cora. Il a assuré la restauration durant 14 ans au Parc des Expositions de Bruxelles. Élément dépressif supplémentaire, il y a vu le nombre de salons professionnels diminuer d’année en année, de sorte qu’au-delà des trois grands événements annuels ou biannuels, Salon de l’Auto, Agribex et Batibouw, les journées de travail de ses employés ont fondu comme neige au soleil. "On n’avait plus qu’une soixantaine de jours de salon par an, ce qui est peu pour maintenir en activité une équipe fixe, commente Van Muylders. Les autres salons, plus petits et plus spécialisés, se tiennent plutôt en Asie qu’à Bruxelles aujourd’hui. Raison pour laquelle on a convenu avec les responsables du Parc d’arrêter les frais."