Pourquoi votre bouteille de bordeaux sera bientôt plus chère

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bordeaux. 2017 a été la pire année de récolte de vins en 27 ans dans la région, selon le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux cité par Les Echos. Les volumes sont en effet en baisse de 39% par rapport à l’année précédente. En cause: le gel qui a causé des dégâts chez les viticulteurs. Pour compenser la faiblesse de la récolte, les viticulteurs devront puiser dans leurs stocks et dans les réserves. Notamment pour satisfaire la demande à l’exportation repartie à la hausse l’année dernière après trois années de repli. Ajoutez à cela que le Bordelais tente de sortir au maximum de l’entrée de gamme - 15% des vins de Bordeaux sont toujours vendus à moins de 3 euros en France - et vous saurez pourquoi votre bordeaux préféré risque de coûter un brin plus cher cette année.