Premières vendanges au "Mont des Anges"

Après des vendanges en Champagne auprès d’une famille vigneronne de Condé-sur-Marne, il lui présente quelques années plus tard un projet: celui de lancer un vignoble en Belgique . Leur fille, Laurianne, accepte de relever le défi. Notre financier ne perd pas son temps: il suit des cours du soir en œnologie et des études en viticulture/œnologie au lycée champenois d’Avize. Il reçoit son diplôme avec les félicitations du jury.

A proximité du Domaine des Agaises et du Chant d'Eole

Grâce à un ami, il fait la connaissance de la famille de Rosée-d’Oultremont à Nouvelles, petit village situé entre Mons et Maubeuge . Un splendide coteau calcaire orienté sud/sud-est, est mis à la disposition du couple belgo/champenois. Une résurgence du bassin parisien connu pour sa haute teneur en calcaire. Le lieu semble idéal à proximité des deux stars des bulles wallonnes: Domaine des Agaises (cuvée Ruffus) et Chant d’Eole . Sur 4,2 ha, chardonnay, pinot noir et pinot meunier – les trois cépages emblématiques de Champagne – sont plantés malgré l’inquiétude des riverains craignant les traitements de la vigne avec des pesticides. "Nous les avons rassurés", explique le néo vigneron. "Nous nous sommes engagés à appliquer les principes culturaux d’une protection biologique intégrée – pas d’herbicides, pas d’insecticides – en partenariat avec le professeur Haïssam Jijakli de l’université de Gembloux".

Mais le vignoble offre une autre particularité, sans doute unique au monde: il se situe sur un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, les minières néolithiques de silex de Spiennes. Un permis a été nécessaire pour la plantation. Vincent De Busscher et Laurianne Lejour se sont engagés à devenir les gardiens du sol et du sous-sol. Cette année, ils se sont rendus acquéreurs d’une nouvelle parcelle (1,62 ha), sur la commune d’Havay, à cinq kilomètres du vignoble originel. Un accord a été signé avec un agriculteur (et directeur de la raffinerie de Tirlemont), Guy Paternoster. "Notre but est, à terme, dans les 3-4 ans, de développer un vignoble d’une quinzaine d’hectares planté avec les trois cépages champenois mais aussi d’autres pour élaborer des vins non mousseux. On songe, notamment, au sauvignon."