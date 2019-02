Preview | Sauf surprise, la morosité restera de mise chez AB InBev

Ce bilan est d’autant plus sidérant que les 35 analystes financiers qui suivent la valeur se sont tous vautrés (à l’exception notable d’un ou deux d’entre eux) avec des recommandations à l’achat et des objectifs de cours qui se sont révélés fantaisistes. Un véritable accident industriel comme on dit. Petite consolation, l'action s'est rembourrée de 17% depuis le 1er janvier.