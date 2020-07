Problèmes chez Ellis Burger

La chaîne de burgers premium Ellis Burger semblait promise à une belle croissance. Mi-2018, l’invest flamand Gimv et Top Brands (qui détient notamment la « master franchise » de Pizza Hut et Boulangerie Paul en Belgique) rachètent près de trois quarts des actions, avec pour objectif de professionnaliser davantage la chaîne et de l'aider à se développer. Thierry Canetta, fondateur et directeur général d’Ellis Burger? et d’autres actionnaires historiques conservent le solde.