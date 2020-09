Promenade d’automne avec Michel Petit (Upignac): "Pas nécessaire que les jeunes aux commandes refassent les mêmes erreurs que moi"

Issu d’une famille terrienne, Michel Petit a lui aussi commencé par labourer, semer et récolter, avant de se reconvertir dans le foie gras. Il a appris un nouveau métier et la gestion d’entreprise. Les aléas de sa carrière lui ont ensuite enseigné l’art de déléguer et le coaching...

Dix heures du matin, un matin de septembre, sous un ciel encore nuageux mais qui s’ouvrira progressivement. Rencontre avec Michel Petit, devant l’église Saint-Pierre à Upigny, minuscule village engoncé dans un lit de champs et pâtures dans le nord du Namurois. Pour cette interview promenade, le fondateur et CEO d’Upignac a choisi de nous balader à travers ce coin de Hesbaye qui l’a vu naître et où il a bâti son groupe, devenu leader national ou régional dans la production de foie gras et de volaille de qualité. Ensemble, les sociétés Upignac (foie gras) et Ardenne Volaille (poulet élevé en plein air) emploient 180 personnes pour un chiffre d’affaires proche des 48 millions d'euros (2020-21). Mais le sujet du jour n’est pas là, il est dans le double parcours qui nous attend: la traversée des paysages locaux et la découverte des convictions qui ont fait avancer Michel Petit au fil d’une carrière vouée, au départ, à la seule agriculture.

Mobilité: les leçons d’hier

A notre grande surprise, ce n’est pas l’église qu’il a choisie pour démarrer, mais la petite maison délabrée ceinte d’une minuscule cour jonchée de briques qui se trouve en face. "C’est dans cette école que j’ai fait toutes mes études primaires, comme tous ceux de la même génération que moi à Upigny qui sont encore en vie, explique-t-il. Tout le monde venait à l’école du village à pied ou à vélo, jamais en voiture. Nous avions le même professeur pendant les six années primaires. C’était merveilleux, parce qu’il n’y avait pas de souci de mobilité, on arrivait le matin sans aucun problème, on rentrait chez soi le midi pour manger (celui qui venait du plus loin habitait à 1 km). Notre professeur, qu’on appelait – et que j’appelle encore aujourd’hui, quand je le croise dans le village ‘Monsieur le Maître’, donnait cours en même temps aux uns et aux autres. C’était très sympathique, il y avait des bancs plus petits pour les plus jeunes, et d’autres plus grands…"

«A l’automne, nous allons planter ici des pommiers bio hautes tiges, en dessous desquels il y aura du pâturage. En fait, on ne fera que relancer ce qu’on a détruit quand j’étais jeune agriculteur!"

De la petite école à restaurer, on passe devant trois maisons résidentielles qui avaient, dans les années 1950 et 60 (Michel est né en 1953), des fonctions bien spécifiques: la cure, la boucherie et l’atelier du maréchal-ferrant, puis devant une belle ferme en carré qui appartient à un de ses frères, avant d’entamer un long périple à travers des champs, pour la plupart déjà moissonnés. Il s’arrête soudain devant un terrain de quelques hectares: "A l’automne, nous allons planter ici des pommiers bio hautes tiges, en dessous desquels il y aura du pâturage. En fait, on ne fera que relancer ce qu’on a détruit quand j’étais jeune agriculteur! Une des premières choses que j’avais demandé qu’on fasse quand je me suis lancé dans cette activité à la suite de mes parents, c’était de supprimer un magnifique verger haute tige derrière la ferme… On va recréer cela. A l’époque, le consommateur ne voulait plus de pommes qui ne fussent pas parfaitement lisses et traitées, alors qu’aujourd’hui, il souhaite avoir un produit naturel, non traité, et tant pis s’il est tavelé."

Une fois les pommiers plantés, le choix des animaux à mettre en pâture sera discuté entre Michel, son épouse Anne et les quatre de ses cinq fils impliqués dans la gestion d’Upignac Group ou de la société des Jus d’Upigny. "Il y a trois options: des canards, des poulets ou des moutons. Ce sera peut-être une combinaison des trois, on verra bien."

Du poireau au canard

Le sujet nous ramène aux débuts des Petit dans le foie gras. C’est un peu par hasard qu’ils s’y sont reconvertis au milieu des années 1980.

"Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés avec des prairies remplies de canards et plus personne pour les acheter!"

"Au départ, ma femme et moi avions tenté de commercialiser du blanc et du vert de poireau auprès de traiteurs et de restaurateurs de la région. Après deux années de ce travail, qui ne nous avait rien rapporté, nous avons commencé à élever des canards pour le compte de la société Duc de Gascogne. Bien connue à l’époque dans le monde du foie gras en France, cette société avait créé une filiale en Belgique en 1984. Nous, nous pensions avoir bien analysé tous les risques liés à cette nouvelle activité, sauf un… La filiale belge du groupe français allait être mise en liquidation dix mois après sa création. Nous nous sommes retrouvés avec des prairies remplies de canards et plus personne pour les acheter!"

"Le liquidateur de la société Duc de Gascogne Belgium est venu nous trouver un vendredi midi en nous disant de réfléchir à notre aise, du moment qu’il ait une réponse pour le lundi. Nous avons eu trois jours pour décider de nous lancer dans l’aventure complète du foie gras: plus uniquement l’élevage, mais aussi l’abattage et la transformation. Et nous avons fondé la société Upignac, baptisée ainsi parce que nous habitions le village d’Upigny et que tout notre savoir-faire venait du Sud-Ouest français, où fourmillent les localités en -ac comme Bergerac, Cognac…"

Le péché originel: "produisez le plus possible!"

S’il n’a pas regretté sa reconversion, Michel Petit est resté fermier dans l’âme. En foulant les éteules, puis en nous faisant partager les joies du franchissement des barbelés entre deux parcelles, il résume en quelques phrases les défis qu’ils doivent relever: "Après la guerre, on a dit aux agriculteurs: ‘’Produisez le plus possible! Vous aurez des prix garantis. Quant à la commercialisation, ce n’est pas votre souci, on s’en occupera!’’ Les exploitants agricoles ont dès lors perdu la main sur la commercialisation de leurs produits. Aujourd’hui, pour relancer l’agriculture en Wallonie, il faudrait que les agriculteurs recommencent à vendre et distribuer eux-mêmes ce qu’ils produisent. Dans ce cadre, le lancement de cultures moins intensives aide à rétablir le contact entre consommateur et producteur agricole. Et de nouveaux créneaux s’ouvrent…"

"Nous autres, agriculteurs, nous ne nous vendons pas bien dans l’opinion: les gens ne voient que les pulvérisateurs, alors qu’on pulvérise nettement moins."

Michel Petit en convient, on a exagéré: "Durant trente ou quarante ans, on a utilisé trop de pesticides." Il enchaîne aussitôt: "Il faut savoir qu’aujourd’hui, on en utilise beaucoup moins. Jadis, les vergers que vous voyez là-bas, et notamment ces poiriers, étaient pulvérisés de nombreuses fois par an, alors qu’aujourd’hui, on y fait de la lutte intégrée. Cela signifie qu’on y place des pièges pour capter, au printemps, les bons et les mauvais insectes (avant on détruisait tout, les bons comme les mauvais), de façon à avoir une population de prédateurs naturels qui se développe, ce qui nous permet de traiter dix fois moins qu’avant. Et au final, tout le monde y gagne: cela représente une économie pour le producteur et le consommateur reçoit un fruit beaucoup moins traité."

Il fait de plus en plus chaud. On longe un champ de betteraves. "Nous le cultivons aussi", lâche Michel Petit. Des betteraves sucrières, une culture qui nous rappelle le projet CoBT : rendre les agriculteurs plus autonomes, c’est aussi le projet de cette coopérative qui veut construire une raffinerie sucrière à Seneffe via une structure aux mains des cultivateurs. Qu’en pense notre guide du jour? "Je suis enthousiaste! Parce que cela permet aux agriculteurs de reprendre leur sort en mains au niveau de la transformation et de la commercialisation des produits. C’est triste de voir que les banques font la fine bouche et n’y croient pas trop. Moi, j’y crois beaucoup. Je serais très content que le projet aboutisse et, s’il se fait, nous amènerons nos betteraves à la nouvelle sucrerie."

La question suivante tombe sous le sens: a-t-il acheté des parts de coopérateur? Il répond oui, en toute logique. "C’est quand même extraordinaire, d’avoir mobilisé autant de futurs coopérants et autant de capitaux", s’exclame-t-il.

Micro-taxe et allocation universelle

Un peu plus loin, alors qu’on vient de frôler la lisière d’un bois et que le chemin qu’on emprunte sépare un champ déjà labouré et un autre divisé en plusieurs lots, il nous propose une pause pédagogique en nous désignant un carré de céréales qui semble avoir été oublié par la moiss-bat’. "

Voilà quelque chose qui pourrait vous surprendre: nous n’avons pas récolté le froment sur cette parcelle. Cela s’explique par une mesure européenne, qui nous suggère de laisser une partie de la surface non récoltée, pour le bien-être des animaux et des insectes." Il juge l’idée bonne. "C’est aussi pour cela qu’on replante des haies: pour recréer de la biodiversité. Ce qu’on ne faisait pas il y a 15 ans… Nous autres, agriculteurs, nous ne nous vendons pas bien dans l’opinion: les gens ne voient que les pulvérisateurs, alors qu’on pulvérise nettement moins, et ignorent ce genre d’initiatives."

S’il fait son mea culpa, il aimerait que les dirigeants politiques en fassent autant. Il a trois suggestions à leur soumettre. Un, simplifier l’administration. "Dans la pratique des affaires, qu’il est compliqué de décrocher un permis de bâtir! Et quand on veut obtenir une aide, la quantité de documents à remplir en décourage plus d’un."

"Pour la Belgique, une micro-taxe de 0,1% sur chaque mouvement financier donnerait des entrées de l’ordre de 350 à 400 milliards d’euros par an, supérieures à l’ensemble des taxes existantes."

Deux, innover. "On est en pleine crise, il faudrait que des hommes d’Etat viennent avec des idées nouvelles et courageuses." Exemple: la micro-taxe. "Elle consiste à faire un prélèvement extrêmement faible sur chaque paiement bancaire. Ce n’est plus simplement une idée en l’air, puisqu’un pays proche comme la Suisse va organiser une votation (un référendum) à son propos dans les mois à venir. Et c’est plein de bon sens. Pour la Belgique, une micro-taxe de 0,1% sur chaque mouvement financier donnerait des entrées de l’ordre de 350 à 400 milliards d’euros par an, supérieures à l’ensemble des taxes existantes. Cela permettrait de supprimer toutes les autres taxes. Cela changerait tout et ce serait plus juste: celui qui a de faibles revenus ne paierait que 0,1% sur le prix de son pain, plutôt qu’une TVA de 6%."

Trois, adopter l’allocation universelle, qui prévoit que chacun perçoive un revenu de base identique, avant rémunération en fonction du travail accompli. "Il n’y aurait plus de chômeurs et ce serait plus juste. Cela éviterait les pièges à l’emploi. Dans ce système-là, tout le monde serait à l’aise. Une personne pourrait décider d’avoir une activité professionnelle rémunérée durant quelques années, puis de la suspendre pendant une autre période, etc. Et tout le monde aurait un revenu minimum assuré, même ceux qui n’auraient pas rempli correctement les formalités pour ce faire, car il y a tout de même beaucoup de victimes dans notre système actuel."

L’art du coaching

On s’interrompt pour découvrir quelques rangées de cerisiers bien ordonnées le long du chemin. "Des cerises douces, qu’on cueille en juillet et qu’on vend uniquement à la ferme d’Upignac." Il attribue la bonne santé de ces vergers à la qualité de la terre alentour. "Nous sommes en Hesbaye et nous en sommes fiers! Cette région abrite des terres parmi les plus fertiles d’Europe. Et quand on connaît une période de sécheresse comme cette année, on est vraiment content de se trouver ici, en Hesbaye humide. Une contrée magnifique, notamment pour les plantations fruitières : les terres y sont très profondes et produisent d’excellents fruits.»

"Nous sommes en Hesbaye et nous en sommes fiers! C'est une contrée magnifique, notamment pour les plantations fruitières: les terres y sont très profondes et produisent d’excellents fruits."

On boucle le parcours en ralliant la ferme d’Upignac. Porche surmonté d’un colombier en chapeau, cœur pavé, salles au plafond en voussettes: le bâtiment superbement restauré appartient depuis trois siècles à la famille Petit. On comprend que ses membres aient à cœur de le faire vivre et durer. Aujourd’hui, Michel Petit ne s’y considère plus comme le "patron à tout faire". «J’ai beaucoup appris durant les quelques années où Upignac avait été racheté par un groupe de familles actionnaires d’AB InBev, de 2012 à 2015 (il l’a repris ensuite, NDLR, avec le succès que l’on sait). J’ai découvert la richesse qu’on peut tirer d’un conseil d’administration élargi et de la délégation des compétences. Avant, je voulais tout régenter moi-même. Croire qu’il faut avoir la mainmise sur toutes les décisions était une erreur fondamentale." Fini, ce temps-là! Désormais à Upigny, on appelle Michel Petit «le coach». "Mon rôle est très différent aujourd’hui: je suis devenu le coach des quelques personnes qui dirigent les entreprises du groupe."

Un rôle qui lui va comme un gant, et qu’il justifie d’une petite phrase chargée de bon sens: "Il n’est pas nécessaire que les équipes en place refassent les erreurs que j’ai faites." A méditer.