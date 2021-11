Puratos investit 120 millions sur son site de chocolat Belcolade

Confronté à une demande de chocolat en croissance continue, Puratos s'apprête à agrandir sensiblement son site chocolatier de Belcolade. Le fabricant belge d'ingrédients de boulangerie et de pâtisserie prévoit d'investir 120 millions d'euros dans son usine d'Erembodegem, près d'Alost, dont la capacité devrait quasiment doubler. De quoi créer au passage une centaine d'emplois supplémentaires (essentiellement des opérateurs techniques) sur un site qui compte un peu plus de 200 salariés.

Cet investissement, le plus important de l’histoire de Puratos, doit aussi faire de l'usine "la première chocolaterie neutre en carbone au monde" d'ici 2025. Pour ce faire, le site de Belcolade tournera à 100% à l'électricité renouvelable et récupérera l'eau de pluie pour couvrir 90% de ses besoins.

Durabilité

Les travaux se dérouleront en trois phases. La première, qui court jusque juin 2023, implique la construction d'un nouveau bâtiment, une première augmentation de la capacité de production et des investissements, notamment, dans des pompes à chaleur et des panneaux solaires. Les deuxième et troisième phases, qui consisteront en de nouvelles extensions de capacité, s'échelonneront sur 2025 et 2027.