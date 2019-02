Qualibeef (ex-Veviba) est en réorganisation judiciaire

Les temps sont durs pour Qualibeef, l'abattoir de Bastogne, plus connu sous le nom de Veviba. Ce n'est rien d'écrire que Qualibeef a du mal à se relever du scandale alimentaire, révélé au printemps dernier. Pourtant, depuis, les responsables de l'abattoir se démènent sur tous les fronts pour redresser la barre. "Nous nous sommes battus pour récupérer tous nos agréments, ce qui ne fut pas facile. Puis, lorsque nous y sommes arrivés, nous avons été asphyxiés par l'argent", nous a expliqué Christian Kerkhofs, le CEO de Qualibeef.

En tout état de cause, l'affaire n'aura pas traîné. Introduite vendredi dernier, la procédure en réorganisation judiciaire a été validée l'après-midi même par le tribunal de l'entreprise de Neufchâteau, comme nous l'a confirmé le CEO de la société. Cette procédure a été accordée à Qualibeef et à la société Abattoir et Marché de Bastogne (AMB). Dans un premier temps, un délai de trois mois a été accordé par le tribunal. "Cette procédure va nous permettre de redémarrer à partir d'une feuille blanche", nous a encore précisé le CEO de Qualibeef.