Quelles alternatives à l'IPO asiatique d'AB InBev?

Le géant brassicole a annoncé vendredi avoir renoncé " à ce stade" à l'introduction en Bourse de ses activités asiatiques. Il évoque les conditions de marché. Mais, dans le chef des analystes et des banquiers d'affaires, les raisons sont multiples. Il n'en reste pas moins que AB InBev reste confronté à une nécessité: réduire son endettement.

L'annonce est tombée vendredi soir: AB InBev renonce "à ce stade" à l'introduction en Bourse de sa filiale Asie-Pacifique. Cette annulation n'est en somme pas une immense surprise. Le groupe avait déjà postposé jeudi la fixation de son prix. Certes, le groupe brassicole blâme les conditions de marché, mais, pour certains, c'est oublier trop facilement sa responsabilité.

Pourquoi cette IPO ne s'est-elle pas faite?

→ Beaucoup d'observateurs évoquent la valorisation. L'opération valorisait Budweiser Brewing Company APAC entre 15,5 à 18,2 fois son EBITDA (voire même, selon les calculs de KBC Securities, 19,6 à 23,2 fois). C'est bien au-delà des multiples utilisés pour les concurrents Carlsberg et Heineken, voire même par rapport à l'action de sa maison-mère.

15,5 à 18,2 valorisation L'opération aurait valorisé Budweiser Brewing Company APAC entre 15,5 à 18,2 fois son EBITDA (voire même, selon les calculs de KBC Securities, 19,6 à 23,2 fois).

Avec une telle valorisation, les activités APAC auraient représenté 17 à 20% de la valeur actuelle du groupe; et ce alors que l'activité représente 12% de l'EBITDA du groupe. La fourchette de prix par action de 40 à 47 dollars de Hong Kong (5,11 à 6,01 dollars) aurait, en effet, entraîné une capitalisation boursière de 54,2 à 63,7 milliards de dollars.

"La résistance face à la valorisation jugée trop élevée d'AB InBev a condamné l'IPO, attendue comme la plus importante de l'année", entend-on dans le chef des analystes et des banquiers d'affaires. Ils ajoutent que l'échec de cette IPO peut donc difficilement être attribuable aux investisseurs.

→ Il y a aussi la guerre commerciale sino-américaine qui, dans l'impasse, n'est pas sans effet. Vendredi, à Singapour, haut lieu du commerce mondial, les marchés ont enregistré leur plus fort recul depuis 2012. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a, elle, annoncé une baisse des taux d'intérêt. Cela s'est traduit par une stimulation du marché des actions américaines, creusant davantage le fossé entre la plus grande économie et le reste du monde.

Cette fracture est encore plus marquée dans le marché des introductions boursières, où les États-Unis sont en train d'inscrire leur meilleure performance depuis 2014.

Les investisseurs ne semblent finalement pas convaincus que la demande de bière en Asie se maintiendra dans une économie en ralentissement.

→ Il faut toutefois reconnaître une chose. AB InBev se présente en Asie comme un fournisseur de bières haut de gamme, s'inspirant des goûts grandissants des consommateurs chinois pour la bière étrangère. Dans cet objectif, la fourchette de prix n'est peut-être pas très écartée des prix opérés par les brasseurs locaux (valorisation de 15 à 21 fois l'EBITDA, selon les données Bloomberg).

Mais, les investisseurs ne semblent finalement pas convaincus que la demande de bière se maintiendra dans une économie en ralentissement. Bernstein Research ajoute même que, dans ses projections, la société a tout simplement ignoré la maturité de certains marchés, comme la Corée du Sud ou l'Australie, qui représentent près de la moitié de l'entreprise.

→ Il y a aussi la fragmentation du marché asiatique. Y croître est plus facile à dire qu'à faire. Et pour cause, en Inde, le whisky l'emporte sur la bière dans les habitudes de consommation. Derrière cette IPO, il fallait donc davantage voir une tentative de séduction des acteurs locaux: le géant thaïlandais propriétaire du brasseur vietnamien Sabeco Trading Corp ou le magnat contrôlant la bière philippine San Miguel Corp seraient-ils plus enclins à céder leur contrôle au Belgo-Brésilien pour une place dans le listing du marché de Hong Kong? Rien n'est moins sûr, cette IPO annulée réduit donc les opportunités de fusions et acquisitions du groupe en Asie.

→ Mais le coup fatal pourrait être l'orgueil d'AB InBev. En décidant de ne pas réserver une tranche pour ses "investisseurs clés", le groupe a évité un montage sur le marché des IPO hongkongais. Or, les investisseurs aiment pouvoir s'appuyer sur de grands noms qui soutiennent de telles opérations. Une IPO réussie de Budweiser aurait donc pu déboucher sur une réforme de cette pratique.

Les chiffres de l'IPO qui n'aura pas lieu → AB InBev visait une levée de fonds de 8,3 à 9,8 milliards de dollars.

→ 1,6 milliard d’actions auraient été proposées.

→ La fourchette de prix était fixée entre 40 et 47 dollars de Hong Kong.

→ La fixation du prix était attendue pour ce lundi au plus tard avec une IPO prévue le 19 juillet.

What's next?

L'introduction avortée de sa filiale asiatique sur les marchés laisse AB InBev dans l'impasse. Il reste confronté à une dette gigantesque de 100 milliards de dollars, des actionnaires à amadouer, un business à revigorer et un rating à préserver. "Tout faux pas dans la réduction de la dette avec une réduction de la profitabilité pourrait mener à des dégradations de la note", indiquent les analystes de Bloomberg. S&P reste en perspective négative par rapport à la dette d'AB InBev. L'agence note le groupe à A-.

Vue en plein écran ©BELGA

Le brasseur a donc besoin d'un "plan B". Bloomberg distingue quatre possibilités:

> Réduire les coûts. Depuis trois décennies, AB InBev a vécu au rythme de la croissance par acquisitions, associée à des programmes de réductions de coûts. En éliminant les fonctions doublons, il est devenu l'acteur le plus rentable des grands brasseurs mondiaux, avec des marges opérationnelles doublées par rapport à son rival le plus proche, Heineken.

Les investisseurs pourraient désormais s'interroger sur la croissance à venir du groupe, et ce si AB InBev devait passer à la moulinette ses frais de marketing et autres dépenses pour réduire sa dette. Il devra aussi mettre le pied sur le frein en matière d'acquisitions. "L'annulation de l'IPO signifie que cela prendra probablement plus de temps à AB InBev pour grandir dans ses trois pays cibles que sont les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam", indique un analyste de Liberum. "Mais c'est juste une question de temps".

> Revoir ses plans d'IPO. Le groupe pourrait envisager à l'avenir une nouvelle cotation. L'inconvénient, c'est que désormais les cartes sont dans les mains des investisseurs. Etant donné qu'AB InBev n'a pas trouvé suffisamment d'investisseurs pour souscrire à sa future éventuelle IPO, la fixation du prix pourrait s'avérer plus difficile lors d'une seconde tentative.

Le groupe pourrait aussi étudier l'éventualité de vendre une part minoritaire de ses activités asiatiques, même si, de sources proches du dossier, on affirme que rien n'est actuellement sur la table.

> Céder des actifs. La croissance par acquisitions a culminé il y a trois ans avec le mégadeal de reprise de SAB Miller. Pour s'assurer du feu vert des autorités de concurrence, le groupe a dû vendre divers actifs comme Peroni, Grolsch et Pilsner Urquell en Europe et ses parts dans MillerCoors aux États-Unis.

Aujourd'hui, le groupe détient encore 60 bières à l'échelle mondiale. De plus, les activités du groupe reposent sur un principe d'économies d'échelle. Faire marche arrière pourrait saper ce modèle. Par ailleurs, alors que les marques de bière se vendent à prix d'or, les candidats pourraient se montrer frileux par rapport à de telles acquisitions.