Recycler par le cycle? Une chouette idée, mais un cycle un peu court

L’aluminium peut être recyclé à l’infini sans perte de qualité du matériau, rappelle Nespresso, qui ajoute que son recyclage nécessite 95% d’énergie en moins que la production d’aluminium primaire. Le projet Re-Cycle "illustre tout le potentiel de l’alu et de l’économie circulaire et encourage les amateurs de café Nespresso à recycler leurs capsules", souligne-t-elle. Le taux de recyclage de ces capsules pourrait en effet être plus élevé: il n’est que de 26,1% actuellement. Le quidam pourrait contribuer davantage à leur collecte. Quant à Nespresso et Velosophy, on se demande juste pourquoi ils se contentent d’une série limitée. Nous, on aimerait pédaler "capsule" ad vitam. Durable, quoi. Pour qu’il s’agisse d’un cycle long, pas d’une initiative sans lendemain.