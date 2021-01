Reprise ou pas pour AB InBev? Les analystes sont divisés

Chope à moitié pleine ou chope à moitié vide? Les analystes divergent sur l'avenir immédiat d'AB InBev. Jefferies a relevé son objectif de cours tandis qu'ING reste dubitatif.

À l’automne, AB InBev avait agréablement surpris le marché en dévoilant des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le brasseur avait réussi le tour de force de gonfler ses volumes et ses revenus alors que les analystes tablaient sur une tendance négative. Au niveau de l’ebitda, la casse avait été amplement limitée avec un recul de 0,8% alors que les estimations moyennes pointaient vers une chute de 9,3%.

Seule ombre au tableau : l’acompte sur dividende est passé aux oubliettes pour donner la priorité au désendettement. Il y a quelques jours, le groupe a d’ailleurs annoncé, dans cette optique, la cession d’une participation minoritaire dans ses usines de canette aux Etats-Unis pour trois milliards de dollars.

Le 25 février, AB InBev livrera ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice. Lorsque l’on regarde les avis des analystes, on constate qu’ils sont divisés sur les perspectives de la valeur avec 16 conseils d’achat et autant de recommandations à "conserver". L’objectif de cours moyen atteint 62,2 euros pour un prix actuel de 58 euros.

La chope à moitié pleine et...

Ces divergences de vue se reflètent également dans des notes publiées récemment par deux brokers. La chope à moitié pleine, c’est Edward Mundy, de Jefferies, qui la brandit.

"AB InBev devrait être capable, à moyen terme, d’afficher une croissance autour de 5% grâce à son empreinte géographique et un éventail commercial plus conséquent." Edward Mundy Analyste chez Jefferies

Il estime que les actions du brasseur se négocient en bourse dans une perspective négative de l’après-Covid. "C’est exagérément négatif" affirme-t-il dans la mesure où le groupe est favorablement positionné pour une reprise des affaires. Certes, il anticipe une modération dans l’élan au quatrième trimestre en raison de la seconde vague de la pandémie et des confinements mais les chiffres de parts de marché vont dans la bonne direction.

Pour Mundy, AB InBev devrait être capable, à moyen terme, d’afficher une croissance autour de 5% grâce à son empreinte géographique et un éventail commercial plus conséquent qu’auparavant, comme des portefeuilles produits plus forts et une meilleure innovation. En ce qui concerne la dette, il table sur un ratio par rapport à l’ebitda de 4,6 pour 2020, 3,9 pour cette année et 3,3 fin 2022. Au final, il reste à l’achat sur la valeur et a majoré son objectif de cours de 6 euros pour le porter à 70 euros.

... la chope à moitié vide

"Nous ne nous attendons pas à voir les revenus et l’ebitda d’AB InBev revenir à des niveaux d’avant-Covid avant 2023-2024." Reg Watson Analyste chez ING

Du côté des dubitatifs qui voient la chope à moitié vide, donnons la parole à Reg Waston, d’ING ("conserver"; 54,9 euros). Il n’y va pas par quatre chemins. À cause des reconfinements et de la lenteur de la vaccination, il estime que 2021 sera une année perdue pour le groupe brassicole avec peu de perspectives de reprise. Dans certains pays comme le Brésil, la situation pourrait être même pire que l’an dernier. "Nous avons ajusté notre modèle en tenant compte de ces facteurs. Nous ne nous attendons pas à voir les revenus et l’ebitda d’AB InBev revenir à des niveaux d’avant-Covid avant 2023-2024."