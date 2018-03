Ricard lance une nouvelle recette, une première depuis 1932

Ce nouveau Ricard répond à un changement de mode de consommation. En dix ans, la fréquentation des comptoirs avant de passer à table a diminué de 13%. Les apéritifs dînatoires se sont répandus et les sorties entre collègues sont plus fréquentes. En plus, il existe une tendance à allonger les apéritifs avec de l’eau. Le rosé se boit avec des glaçons, le gin avec plus de tonic, etc. Le nouveau Ricard se dilue donc avec plus d’eau et de glaçons que le traditionnel.