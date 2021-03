Rombouts choisit la Wallonie pour son cinquième site

Après ses sites de Hoboken, Melsbroek, Drongen et Kermt, Rombouts a ouvert un cinquième site, en Wallonie cette fois, à Fernelmont.

Le torréfacteur belge Rombouts continue son expansion avec un nouveau site à Fernelmont , dans la province de Namur . Cette première base wallonne sera destinée au secteur de l'horeca, aux entreprises et aux institutions .

"Avec ce nouveau site implanté au cœur de la Wallonie, nous renforçons la dimension nationale de notre marque. Cela nous permettra de garantir un service optimal à nos partenaires et clients locaux en étant plus proches d'eux et d'accompagner la croissance soutenue de Rombouts sur le marché wallon", se félicite l'administrateur délégué Xavier Rombouts.