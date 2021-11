Sacré coup de pouce d'AB InBev à ses salariés jeunes parents

AB InBev offrait déjà un congé de maternité plus large par rapport à la moyenne. Désormais, le groupe brassicole l'étend encore et aide les jeunes parents dans leur retour au travail.

Bonne nouvelle pour toutes les futures mamans et futurs papas salariés d' AB InBev tant en Belgique que dans les autres sites européens. Ils bénéficieront désormais d'un congé de maternité et paternité allongé.

11 semaines en plus

Depuis le premier novembre, la société offre un congé de maternité payé de plus de 6 mois . Depuis 2018, les mamans travaillant chez AB InBev bénéficiaient déjà d'un congé de maternité de 16 semaines entièrement rémunérées.

"Ces 26 semaines de congé de maternité entièrement rémunérées représentent 11 semaines de plus que ce qui est légalement requis en Belgique."

"La nouvelle politique s'applique également à tous les principaux dispensateurs de soins légalement enregistrés, y compris les parents adoptifs. Cela s'applique également au cas où la mère est gravement malade et où le père doit prendre en charge tous les soins", indique-t-on au sein du groupe brassicole.

Retour plus light

"Ces mesures constituent une étape importante dans l'engagement plus large du brasseur à créer un lieu de travail plus diversifié et inclusif."