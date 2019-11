Saint-Feuillien cible plus jeune et plus âgé

La brasserie élargit sa gamme vers le haut et vers le bas en lançant la Quadruple et la Five.

La Brasserie Saint-Feuillien élargit sa gamme de produits en sortant des sentiers battus. Elle lance quasiment en même temps une nouvelle blonde légère, la "Five", qui titrera comme son nom l’indique à 5% d’alcool, la "Saint-Feuillien Quadruple", une bière d’abbaye brune à 11%, et le "Triple Distilled Malt", un spirit à 46%. Cette fièvre à l’innovation est à mettre au crédit de son maître-brasseur Alexis Briol et de son nouveau directeur général, Edwin Dedoncker, arrivé il y a un an en provenance de Chimay pour épauler Dominique Friart à la tête de la PME du Roeulx.

"La Five est une bière de soif, explique la CEO Dominique Friart. Nous voulions rajeunir notre image et viser un public plus jeune, les 18-35 ans. Elle a les attributs d’une pils, avec davantage de goût." Ce sera la plus légère des bières proposées par Saint-Feuillien.

"Nous voulions rajeunir notre image et viser un public plus jeune." Dominique Friart CEO, Brasserie st-Feuillien

La Quadruple, qui, comme la Five, sera distribuée à grande échelle à partir de janvier prochain, se situe à l’opposé: elle présentera 1,5% d’alcool de plus que la Grand Cru (9,5%). "Il existe une demande à l’export pour une bière plus forte", poursuit Friart, avant de rappeler que la brasserie artisanale exporte 46% de sa production vers une trentaine de pays. On se situe donc dans les deux extrêmes: bière très légère et bière très forte. Cette diversification "produit" correspond à une extension de ses publics cibles, à la fois vers les plus jeunes, attirés par les bières légères, et les plus âgés, souvent amateurs de bières fortes.

Le nouveau distillat, que l’on trouvera dans les rayons des magasins spécialisés pour les fêtes de fin d’année, sera plutôt destiné, lui, aux amateurs de whisky, de plus en plus nombreux sous nos latitudes. Développé au départ du malt de la Saint-Feuillien Triple, il fait l’objet d’une triple distillation, en référence au mode de fabrication du "whiskey", le whisky à la mode irlandaise. Normal, puisque l’Abbaye de Saint-Feuillien a été érigée au XIIe siècle en hommage au moine irlandais Pholian, qui avait évangélisé la région au VIIe siècle.