Salvatore Iannello, nouveau patron de la chocolaterie Galler

Salvatore Iannello, nouveau CEO, prend les commandes du groupe ce mardi. La famille qatarie du cheik Bin Jassim Al Thani, déjà dans le capital des chocolats Galler depuis plus de 10 ans, met de son côté la main sur l'ensemble des parts de la chocolaterie. Le management de la société restera bien ancré en Belgique et la montée en puissance des Qataris va gonfler les perspectives de Galler à l'international, de quoi rassurer les 170 travailleurs du groupe.

En mai dernier, Jean Galler , le fondateur des chocolats du même nom, avait annoncé dans nos colonnes son désir de quitter ses fonctions de dirigeant de la pépite wallonne . Ce départ a été officialisé ce mardi avec l'arrivée d'un nouveau patron en la personne de Salvatore Iannello . L'homme, déjà actionnaire de la chocolaterie, connaît bien la maison puisqu'il a occupé la fonction de directeur général de Galler entre 2006 et 2011, période à laquelle la famille qatarie du cheik Bin Jassim Al Thani avait fait ses premiers pas dans le capital de la société liégeoise.

Salvatore Iannello a également piloté plusieurs rachats, restructurations et réorganisations de différentes sociétés dans l'industrie alimentaire et dans la distribution. Il consacre aussi une partie de son temps libre à accompagner de futurs entrepreneurs au sein du Venturelab , l’incubateur de l’Université de Liège.

Le Qatar prend toutes les parts

Changement aussi, et pas des moindres, dans la composition de l'actionnariat de la petite chocolaterie artisanale née il y a plus de trente ans à Vaux-sous-Chèvremont, près de Chaudfontaine, en 1976.

Comme prévu à la fin du mois de mai dernier, l'investisseur privé lié à la famille qatarie du cheik Bin Jassim Al Thani va reprendre toutes les parts de la famille Galler. "En un peu plus de 12 ans, cet actionnaire privé a investi durablement dans le rayonnement de la marque en Belgique et à l'étranger et dans l'emploi", explique-t-on chez Galler.