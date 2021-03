Seize CEO emblématiques demandent la réouverture de l'horeca

C'est une démarche rare, qui témoigne du désarroi et du ras-le-bol non seulement du secteur des cafés et restaurants, mais aussi de leurs fournisseurs et du secteur de l'industrie alimentaire tout entière. Dans une Lettre ouverte aux gouvernements et aux experts, 16 CEO d'entreprises belges emblématiques de ces secteurs demandent de la clarté sur l'horeca. Leur requête dûment motivée s'adresse aux membres du comité de concertation qui se réuniront le 26 mars. Parmi les signataires figurent le CEO de Spadel Marc du Bois, celui de la brasserie Duvel Michel Moortgat, celui de la Raffinerie Tirlemontoise Guy Paternoster ou encore Annick van Overstraeten (Le Pain Quotidien), Frédéric Rouvez (Exki), Guido Vanherpe (La Lorraine),...