Serez-vous la nouvelle Belgium's New Brand of the Year?

L'app Spott, l'an dernier. Les biscuits Generous, un an auparavant. Chaque année, L'Echo et BAM mettent à l'honneur une jeune marque belge. Envie de participer au concours? C'est le moment.

Comme chaque année, L'Echo organise avec BAM (Belgian Association of Marketing) le concours de la Belgium’s New Brand of the Year. L'année dernière, le concours a été emporté par Spott. Un an plus tôt, c'étaient les biscuits Generous qui étaient mis à l'honneur.