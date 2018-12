Serge Litvine met la main sur le restaurant étoilé Da Mimmo

Le restaurant italien Da Mimmo, gratifié d’une étoile au guide Michelin, change de mains. Serge Litvine, "l’homme aux six étoiles", est le nouveau propriétaire des lieux.

C’est connu, l’appétit vient en mangeant. Et celui de Serge Litvine semble insatiable. L’homme d’affaires, qui possède déjà cinq établissements de bouche à Bruxelles (Villa Lorraine, Villa in the sky, Villa Emily, Odette en ville et 50% du Sea Grill), vient de racheter le restaurant italien Da Mimmo. Ce dernier, qui se situe sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert, se voit gratifié d’une étoile au guide Michelin.

"Ne dites pas que j’ai décroché la septième étoile, ces récompenses appartiennent aux chefs. Cette étoile, il faudra la mériter." Serge Litvine

En comptabilisant les récompenses des différents établissements détenus par Serge Litvine, on peut dire qu’il vient de s’offrir sa septième étoile. Mais le principal intéressé ne voit pas les choses de cette manière. "Ne dites pas que j’ai décroché la septième étoile, ces récompenses appartiennent aux chefs. Cette étoile, il faudra la mériter", nous a expliqué Serge Litvine. Son idée n’était pas de reprendre un nouveau restaurant, mais il avait promis à Mimmo Zizza, l’actuel propriétaire de Da Mimmo, confronté à des soucis de santé, de l’aider à trouver un repreneur.

"On n’a pas trouvé de repreneur, j’adore la cuisine italienne et j’ai rencontré le chef Nicholas Tsiknakos. Mon fils, Vladimir, était emballé par le projet. Il va épauler Nicholas au début", nous a expliqué Serge Litvine, qui précise que le restaurant, fermé depuis la semaine dernière, ouvrira ses portes à nouveau le 10 janvier. "Et c’est déjà complet", s’amuse notre interlocuteur.

Le rêve italien

Nul doute que la relève sera assurée et que la cuisine sera bien tenue. Nicholas Tsiknakos, actuel chef à l’hôtel Manos, a également dirigé la cuisine de l’hôtel Carlton de Zurich, gratifié d’une étoile au guide Michelin. Quant à Vladimir Litvine, le fils de Serge, il est aux manettes des fourneaux du restaurant Odette en ville.

Homme de goût et fine fourchette, Serge Litvine rêvait de s’offrir un restaurant à Venise. "Mais c’est trop compliqué à mettre en place", nous a-t-il précisé, expliquant pourquoi il n’a pas vraiment hésité à rajouter cet étoilé à son escarcelle déjà bien remplie. "On va se mettre à l’italien", s’esclaffe cet homme d’affaires devenu, en moins de dix ans, un des piliers incontournables de la gastronomie à Bruxelles.

Serge Litvine, qui rêvait d’un restaurant à Venise, vient de s’offrir un restaurant italien.

Après avoir vendu sa société de gaufres Milcamps en 2008, Serge Litvine a racheté la Villa Lorraine en 2010. Ont suivi la Villa in the sky en 2014, sur le toit de l’IT Tower; la Villa Emily, rachetée à Pierre Degand en 2015; et l’achat de 50% du Sea Grill d’Yves Mattagne la même année. En 2017, il a également racheté Odette en ville, un établissement tombé en faillite. Ce restaurant, situé à deux pas de la place du Châtelain, présente la particularité d’offrir 8 chambres aux étages.

En reprenant Da Mimmo, Serge Litvine s’offre donc son sixième restaurant et, quoi qu’il en dise, une septième étoile au Michelin. S’il a l’intention de rafraîchir l’endroit, il ne compte pas en changer la cuisine. "Nicholas Tsiknakos sera le chef de Da Mimmo, mais la cuisine restera la même, c’est totalement indispensable", nous a encore expliqué Serge Litvine, qui précise que le restaurant ne changera pas de nom.