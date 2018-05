Servez-vous à vos enfants du saucisson Schtroumpfs ou Maya?

Greenpeace, qui milite pour une moindre consommation de viande, a fait analyser les charcuteries commercialisées aux effigies des héros des enfants. L'ONG appelle Studio 100 et IMPS (les Schtroumpfs) à ne plus permettre d'utiliser leur image pour de tels produits.

Greenpeace demande donc aux entreprises qui les produisent de fournir des alternatives plus saines.

Quels produits ont été testés?

Les tests ont été menés par un laboratoire indépendant, puis par deux diététiciennes pédiatriques. "Les enfants peuvent manger de la charcuterie à condition que le reste de leur alimentation soit équilibrée et variée. Cependant, il ne leur est pas conseillé d'en consommer plus d'une fois par semaine, et donc certainement pas tous les jours", ont conclu les diététiciennes.