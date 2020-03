Shape'n Go, le fastfood sain d'un entrepreneur de 22 ans qui veut bousculer le marché

Aurélien Luz vient de lancer un fastfood sain pour sportifs au sein du nouveau Décathlon de Charleroi. Quatre ouvertures sont prévues dans les semaines à venir. Pour financer ses ambitions, le jeune Carolo s’apprête à clôturer une levée de fonds de 500.000 euros.

Installée juste à côté de l’entrée du Decathlon flambant neuf de Charleroi, l’enseigne Shape’n Go a un petit goût à la fois d’Exki et de McDo. A la décoration soignée se mêlent les écrans tactiles pour passer commande ainsi que les grandes affiches présentant les différents plats. La combinaison est forcément recherchée. La nouvelle enseigne a décidé de parier sur les deux modèles qui ont la cote en proposant un concept de restauration rapide saine, destinée aux sportifs et à tous ceux qui s’intéressent à à la quantité de lipides dans leur casse-croûte du midi.

Lancé début décembre, Shape’n Go est sorti de l’imagination d’Aurélien Luz, un fan de sport de 22 ans à peine. "Il y a quatre ans, en sortant avec un ami d’une session de sport, on s’est aperçu que, finalement, il n’y avait rien de sain qui convenait idéalement au régime d’un sportif", explique le jeune entrepreneur. "Exki est un peu plus sain que le reste du marché mais au final, ils font très peu attention à la taille des portions et ne mettent pas en avant des renseignements précis sur les lipides, glucides, protéines..."

Le nutritionniste du Standard comme expert

Les recettes ont été développées avec un chef étoilé parisien qui est également sportif et Damien Pauquet, un nutritionniste réputé qui travaille avec le Standard de Liège. Aurélien Luz Fondateur de Shape'n Go

Shape’n Go propose six plats, chaque fois disponibles en trois formats différents. Des boissons adaptées et une série de snacks sains sont également en vente. Afin de s’assurer de la qualité de son offre, le jeune entrepreneur s’est entouré d’experts.

"Les recettes ont été développées avec un chef étoilé parisien qui est également sportif et Damien Pauquet, un nutritionniste réputé qui travaille avec le Standard de Liège", ajoute Aurélien Luz, qui s’appuie sur une équipe de 13 équivalents temps plein, répartis entre le point de vente et l’atelier de production installé à quelques kilomètres. "L’idée est d’offrir des produits sains mais surtout bons. On vise les sportifs mais aussi simplement les gens qui font attention à ce qu’ils mangent."

Vue en plein écran ©Wouter Van Vooren

Quelques semaines après l’ouverture, les débuts sont prometteurs, selon le jeune patron. "L’hiver n’est pas la meilleure période pour se lancer, mais on enregistre de bons premiers résultats. Nous sommes aujourd’hui à environ 100 clients par jour. Pour être à l’équilibre, on devrait en avoir environ 150. L’ambition est d’y arriver dans les six mois", explique le jeune homme. S’il a pu profiter de l’aura du géant français du sport, il doit toutefois faire avec un engouement plutôt timide pour les nouvelles installations carolos.

"S’appuyer sur leur image est une réelle plus-value mais, pour le moment, le passage, est encore assez faible. Nous avons d’ailleurs pas mal de clients qui viennent du quartier uniquement pour nous et non pour le magasin", assure Aurélien Luz, récemment élu entrepreneur de l’année par Ustart et "Carolo de l’année", dans la catégorie nouvelle entreprise.

Quatre nouveaux points de vente

Le patron ne compte toutefois pas attendre la confirmation du bon fonctionnement de son premier restaurant pour passer à l’étape suivante. "Notre stratégie est de tester d’autres systèmes de vente et voir lesquels fonctionnent le mieux". D’ici les prochaines semaines, quatre nouveaux points de vente ouvriront leurs portes à Charleroi et Bruxelles.

"Nous allons en ouvrir deux dans des épiceries fines et deux dans des salles de sports. Il s’agira cette fois simplement de ‘corner’ plus petits qui nécessiteront donc beaucoup moins d’investissements. Nous comptons également ouvrir un autre restaurant comparable à celui du Décathlon de Charleroi mais cette fois dans un centre-ville, une gare ou un aéroport", explique Aurélien Luz.

Lire aussi | Decathlon ouvre un complexe hors normes à Charleroi

500.000 euros Aurélien Luz compte clôturer une deuxième levée de fonds de 500.000 euros pour le mois de mai.

Afin de financer ses nouveaux projets, l’entrepreneur espère clôturer d’ici la fin du mois de mai une nouvelle levée de fonds de 500.000 euros. "En réalité, nous les avons déjà récoltés virtuellement, mais nous devons encore confirmer avec notamment la clôture du plan financier", ajoute le jeune patron, propriétaire majoritaire à 51% du capital de la société. Malgré la toute jeune histoire de Shape’n Go, le tour de table ne sera pas le premier.