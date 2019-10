Sipef confirme: il sera dans le rouge en 2019

Le spécialiste de l'huile de palme, Sipef , mise sur un deuxième semestre dans la lignée du premier. "Le groupe clôturera donc son exercice 2019 sur une perte", lit-on dans un communiqué. Une confirmation donc puisque la direction avait déjà énoncé de telles prévisions lors de la publication de ses résultats semestriels. Il en était de même un an auparavant pour les prévisions 2018.

Relire notre article: Semestre dans le rouge pour Sipef, le second devrait être du même tonneau

La faiblesse des monnaies locales à l'égard du dollar, le recul de la demande d'engrais et la baisse du prix actuel du diesel, tous contribuent à la maîtrise des coûts de production . Mais ceux-ci sont affectés par un volume de production moindre qu'attendu. Ajoutez à cela, l’impact de la sécheresse en Indonésie et l’effet exceptionnel des éruptions volcaniques en Papouasie Nouvelle-Guinée.

Côté résultats du 3e trimestre, on note donc un recul de production quasi général, à l'exception du secteur de la banane (+4%). Sur les neuf premiers mois de l'année, la production de l'huile de palme et le caoutchouc affichent des réductions respectives de 10 et 18%. La production de thé progresse de 6% contre 18% pour les bananes.