Sipef est l'entreprise familiale de l'année

Le groupe agro-industriel Sipef a été élu ce mercredi soir "entreprise familiale de l'année". Le groupe s’est classé devant le second lauréat Eloy. Le jury a notamment loué Sipef pour son rôle d’exemple dans les domaines de la durabilité et de l’entrepreneuriat et pour sa forte implication professionnelle familiale.

François Van Hoydonck, administrateur délégué de Sipef, a reçu ce mercredi soir l’Award de l'"entreprise familiale de l'année" des mains du président du jury, Luc De Bruyckere. Créée en 1919, Sipef est aujourd'hui une société belge cotée soutenue par un actionnariat familial de référence. Ses activités se concentrent dans le secteur agro-industriel, essentiellement dans l’élaboration de produits de palme; fruits frais, huile de palme, amandes palmistes, huile de palmiste ainsi que du caoutchouc naturel, du thé et des bananes.

Le siège est situé en Belgique et les filiales situées en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d'Ivoire emploient plus de 21 000 personnes. Sipef vend la majorité de ses produits sur des chaînes d'approvisionnement physiques certifiées durables. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 327 millions de dollars.

"Cela récompense le travail accompli, qui a un coût de par les efforts qu'il requière." Priscilla Bracht Administratrice de Sipef

Le président, Luc De Bruyckere, explique le choix du jury: "SIPEF est un magnifique exemple de professionnalisation de l’actionnariat familial, assorti d’un apport d’un deuxième actionnaire familial fort qui joue un rôle important dans le financement de la croissance de l’entreprise. La vision d’une agriculture tropicale durable, très largement soutenue par les familles et entièrement intégrée dans les opérations de l’entreprise et exprimée sous forme d’engagements à long terme, est particulièrement remarquable. Enfin, la gouvernance familiale est à la fois claire et bien structurée."

"C'est grisant et effrayant en même temps. Cela récompense le travail accompli, qui a un coût de par les efforts qu'il requière. Cela récompense aussi la gouvernance qui nous permet aujourd'hui d'attirer des talents chez Sipef", a de son côté déclaré Priscilla Bracht, administratrice de Sipef.

Rencontre avec la nouvelle "entreprise familiale de l'année".

L’homme qui nous accueille vient tout juste de rentrer d’Indonésie. Après quelques rendez-vous à Anvers en matinée, il nous reçoit en début d’après-midi au siège de la banque Delen, à Bruxelles, dont la holding qu’il préside (AvH) détient 78,75% des parts.

Sipef Fondée en 1919 à Anvers, la Société Internationale de Plantations et de Finance (Sipef) est active dans la production d’huile de palme, caoutchouc, bananes et thé. Elle a généré un chiffre d’affaires de 321,6 millions de dollars en 2017, en hausse de 20,5% en un an grâce à 25.000 travailleurs et à des plantations en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d’Ivoire, représentant quelque 64.185 hectares plantés (matures) au total. AvH détient 30,25% des actions du groupe, quand les trois filles Bracht en détiennent 12,30% (le reste étant en Bourse). Un équilibre décidé en 2016, après un pas de côté du baron Theo Bracht.

Si Luc Bertrand est comme un poisson dans l’eau dans le vaste bureau qu’il occupe, le sujet de la discussion qui nous réunit est pourtant tout autre: nous sommes là pour parler d’une autre de ses participations, à savoir les 30,25% que détient Ackermans & van Haaren (AvH) dans le groupe agro-industriel Sipef, dont l’activité principale consiste en la production d’huile de palme brute durable en Asie du Sud-Est, à destination d’acteurs tels que Bunge, Cargill ou encore Unilever.

La grande inconnue du jour est de savoir si oui ou non l’actionnariat familial du groupe sera représenté lors de notre rendez-vous, la famille aux commandes n’étant pas particulièrement demandeuse d’être portée sur le devant de la scène. "Rassurez-vous, glisse rapidement Luc Bertrand. Priscilla va venir". Bon, on attend alors. Et en effet, après quelques minutes, la voilà. Priscilla Bracht, jeune administratrice de l’entreprise quasi-centenaire où elle représente aussi au conseil ses deux sœurs, Victoria et Theodora, a finalement accepté l’entretien. Mais "pour écouter seulement". Non pas qu’elle ne maîtrise pas le sujet, loin de là, mais bien parce qu’elle souligne avoir eu des déconvenues avec la presse par le passé, à la suite du décès de son grand-père, le baron Charles-Victor Bracht, enlevé, puis parti fin des années 70.

On la rassure alors: nous sommes là pour parler affaires, dans le cadre de la nomination de l’entreprise au Family Business Award, organisé par EY en partenariat avec L’Echo et De Tijd. Et cela tombe bien, l’actualité ne manque pas: l’entreprise a prévenu tout récemment encore de résultats annuels pour l’exercice 2018 "sensiblement plus faibles que ceux de l’exercice 2017", très bonne année pour le groupe avec un chiffre d’affaires total en hausse de 20,5% à 321,6 millions de dollars – et une part de marché de 0,5% de la production mondiale d’huile de palme. En cause, une baisse des prix du marché, couplée à une baisse de la demande. On se tourne vers les intéressés.

Que faire pour palier au problème? Luc Bertrand ouvre la discussion: "Nous avons réalisé une transaction très importante il y a de cela deux ans maintenant, en reprenant une partie des intérêts d’une plantation où nous étions minoritaires. L’idée était de continuer à développer nos intérêts dans un endroit où nous n’étions pas présents jusque-là, à savoir dans la partie sud de Sumatra (Sipef est principalement actif en Indonésie, en Papouasie–Nouvelle–Guinée et en Côte d’Ivoire, avec un siège à Schoten, près d’Anvers, NDLR)."

"Avec ce développement, nous allons presque doubler notre surface de plantations (actuellement de l’ordre de 64.185 hectares plantés matures, d’après les chiffres de 2017, en quasi majorité à destination huile de palme, NDLR) sur quelques années. C’est quelque chose de très important". L’avenir serait donc assuré pour le président d’AvH. Surtout qu’"énormément de terrains" en Indonésie viennent d’accueillir de nouveaux arbres il y a peu. Alors, "ils ne produisent à ce jour encore rien, et ce alors que nous avons fait les investissements. Il faudra encore attendre de 4 à 6 ans pour en voir les premiers résultats. Mais, à partir de là, ce sera une machine à cash-flow".

Après quelques secondes d’hésitation, Priscillia Bracht, représentante de la cinquième génération familiale, sort finalement de sa réserve et embraie sur ce qui a été dit: "Avec un partenaire comme AvH (entré chez Sipef en 1992, NDLR) à nos côtés, nous avons développé une certaine habitude face à ces prix qui montent et descendent. ça nous permet, dans une période comme celle-ci, de continuer à nous développer et à voir comment gérer nos dépenses, sans que tout ça nous effraie. On sait que c’est cyclique."

Passage de flambeau en 2016

On l’interroge alors sur sa montée à bord de l’aventure, il y a de cela un peu plus de dix ans maintenant, en 2004, avant une passation de pouvoir en bonne et due forme en 2016, lorsque Luc Bertrand est devenu président du conseil d’administration, et que le baron Theo Bracht a fait un pas de côté au profit de ses trois filles.

Cette diplômée en histoire de l’art et en archéologie (ULB) confie s’être posé à l’époque la question de rester ou non dans une entreprise active sur un marché particulièrement critiqué aujourd’hui, "alors que dans de nombreux pays d’Asie, l’huile de palme est leur huile d’olive". La réponse apportée fut de rester, mais avec l’idée de profiter de ce changement générationnel pour faire de Sipef un exemple de comment il est possible de faire les choses différemment dans l’industrie. De comment cultiver de l’huile de palme sans menacer la forêt tropicale. "Alors, il y a toujours des choses à améliorer, mais on est en tout cas dans une vraie démarche de durabilité. Et, sur ce point, on est véritablement gagnant, car les grands travaux de transformation ont commencé il y a déjà 15 ans."

15.000 hectares protégés

Un tournant marquant, car "Priscilla a été la première à poser la question de la préservation des forêts tropicales, se souvient Luc Bertrand. À tel point qu’elle a été jusqu’à créer une fondation qui protège aujourd’hui 15.000 hectares contre la déforestation. On y investit chaque année un demi-million de dollars environ". Une protection qui s’organise via des "patrouilles de Jeep pour lutter contre le déboisement", précise Priscilla Bracht. "En parallèle, la fondation s’occupe aussi de replantation, de même que de travailler avec le zoo de Londres en vue de mieux comprendre les déplacements des animaux qui sortent de la forêt pour aller chercher de la nourriture."

Produire plus sur le même sol

Des avancées qui bénéficient aussi aux autres activités de Sipef, dans le caoutchouc, les bananes et le thé. Mais quid de leur avenir? "Nous allons nous concentrer sur l’huile de palme à l’avenir", indique Luc Bertrand. Mais, là aussi, avec des avancées. "Grâce à la technologie, aux nouvelles graines et aux nouveaux arbres qui font leur apparition, ainsi qu’à l’efficacité de nos gens, force est de constater que nous produisons de plus en plus par hectare. Désormais, nous sommes en mesure de passer à 35 tonnes de pulpe par hectare, là où nous en produisons 30 tonnes hier, et en fonction de leur qualité, on arrive désormais à des ratios de 25% et plus d’extraction d’huile, contre entre 20 et 25% avant", explique le président d’AvH.