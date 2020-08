Sodexo licencie 380 personnes

La direction de Sodexo Belgique a fait part vendredi de son intention de réduire ses effectifs de près de 380 personnes en raison de la diminution des besoins de ses clients (entreprises, administrations, écoles et universités, hôpitaux, maisons de repos) en restauration . La procédure Renault a été enclenchée, a indiqué la direction à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire.

"Dès le début de la pandémie de Covid-19 en mars, les clients de Sodexo ont dû adapter leurs demandes en matière de restauration collective face aux mesures de sécurité sanitaire et aux nouvelles organisations du travail. En conséquence directe de cette situation, Sodexo Belgique a dû adapter sa propre organisation et près de 1.400 des 4.000 collaborateurs de l'entreprise sont entrés dans le régime de chômage temporaire pour force majeure", explique l'entreprise dans un communiqué. L'impact sur les résultats de Sodexo Belgique pour la période de mars à août correspond à " une diminution significative du chiffre d'affaires ".

"Aujourd'hui, il apparaît clairement que le retour à un niveau d'activité comparable à la situation d'avant-crise n'est plus d'actualité et la décision visant à adapter la dimension des équipes à la diminution du volume d'activités s'impose en vue de garantir la rentabilité de la société à court, moyen et long terme." La direction de la filiale belge de Sodexo précise vouloir "mener un dialogue social constructif avec ses partenaires sociaux".