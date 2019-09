Soubry adapte son usine pour répondre à la tendance "al dente"

Conscient des nouvelles préférences des consommateurs en Belgique, le groupe de Roulers a adapté son mode de production pour fabriquer des pâtes spécialement dures. Séduire les clients en surfant sur les tendances a un coût: Soubry a investi 7 millions dans son usine.

Derrière le nouveau produit que vient de lancer sur le marché belge le groupe familial Soubry, il y a toute une mécanique d’investissement industriel. Le leader du marché national des marques de pâtes (hors marques de distributeurs) propose depuis quelques jours aux consommateurs d’acheter des pâtes "encore plus al dente". Car contrairement à ce que pensent une majorité de citoyens, ce n’est pas tant la cuisson qui rend les pâtes plus dures ou plus molles sous la dent que leur mode de production.

Ce type de pâtes "ne peut être préparé qu’en combinant un blé dur à haute teneur en protéines de la meilleure qualité, du savoir-faire et de la passion", souligne Michel Soubry, le CEO de la société basée à Roulers. C’est en effet la quantité de protéines insolubles contenues dans le blé qui conférera l’élasticité et la fermeté voulues au produit.

7 millions € L’entreprise familiale belge, qui est la marque de pâtes la plus vendue en Belgique, a investi 7 millions dans son usine pour s’adapter aux nouvelles préférences.

Le consommateur belge aime ses pâtes "al dente", ont montré diverses enquêtes de marché. Il se distingue de ses voisins: les Hollandais préfèrent manger des pâtes molles, les Allemands des pâtes aux œufs, etc.

Soubry a dès lors décidé d’adapter son processus de production, afin de sortir des produits conformes aux vœux des Belges: les deux premières nouvelles références s’appellent Soubry Linguine Al Dente et Soubry Pipe Rigate Al Dente. On les trouve d’ores et déjà dans les rayons des magasins.

"Notre objectif est double, explique Michel Soubry: nous voulons donner plus de valeur au consommateur et répondre aux besoins d’aujourd’hui. Ce faisant, nous espérons encore augmenter notre part de marché, sans que je puisse vous donner des chiffres précis. Nous voulons aussi dicter la tendance: en tant que leader sur un marché très compétitif, on cherche à identifier les nouveaux besoins des consommateurs et à trouver, en premier, les réponses."

Bouger les lignes

Ce développement a nécessité pour 7 millions d’euros d’investissements. "Nous avons dû adapter nos lignes de production, nos lignes d’emballage ainsi que le processus de moulage du blé dur", détaille le CEO. Ces installations se trouvent sur le site de production principal du groupe le long du canal, à Roulers. "Nous avons trois sites au total, mais c’est le résultat de notre expansion: quand cela s’est avéré nécessaire, on a racheté des bâtiments un peu plus loin dans la ville de Roulers. Pour la gestion et le recrutement des compétences, c’est plus facile de rester dans la même localité."

Les investissements ont été entièrement financés sur fonds propres. Ils s’inscrivent dans un courant d’investissements plus nourri sur les dernières années. "Au total, nous avons investi pour 40 millions sur neuf ans."