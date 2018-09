Spadel congédie cinq cadres, dix mois après une 1ère vague

Deux des cadres remerciés lundi opéraient en Belgique et trois aux Pays-Bas. Ces départs interviennent dix mois après quelques autres, du même calibre. Fin 2017, en effet, Spadel avait donné leur billet de sorti à plusieurs cadres, dont un directeur d’usine. A l’époque comme cette semaine, ces personnes ne s’y attendaient pas du tout. Bien que ce mouvement ne concerne finalement qu’une poignée de personnes, il est permis de se demander s’il est révélateur de problèmes au sein de l’entreprise . "Celle-ci éprouve des difficultés à évoluer vers une dimension européenne", dit une source. "Elle souffre d’une sorte de mal de croissance, et les personnes y sont considérées comme des numéros." Ce qu’une autre formule comme ceci: "elle cherche à trouver le bon modèle de croissance, avec la bonne structrure pour la gérer".

Adaptation, pas révolution

"Nous cherchons à adapter notre organisation pour mieux répondre aux besoins du marché et devenir plus agile, plus flexible."

A la direction, on tient un autre discours. "Il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une évolution", souligne Dirk Van de Walle, le directeur pour le Benelux. "Nous cherchons à adapter notre organisation pour mieux répondre aux besoins du marché et devenir plus agile, plus flexible."