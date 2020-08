Spadel table sur une légère baisse du résultat pour 2020

Le groupe d'eaux minérales et boissons rafraîchissantes Spadel a globalement bien résisté à l'impact négatif de la pandémie, à en juger par ses résultats semestriels publiés ce mercredi après bourse. Son chiffre d'affaires a reculé de 12,9% sur les six premiers mois, à 132,3 millions d'euros, mais le recul organique n'est que de 4,9% (la vente de la succursale galloise fin 2019 explique notamment cette différence). En raison de la baisse des volumes et de changements de comportement d'achat des consommateurs (qui ont favorisé les grands formats), le groupe dirigé par Marc du Bois a vu son résultat opérationnel se contracter de 24,8% à 14,4 millions et son bénéfice net de 27,4% à 10,7 millions.