Spadel vend moins mais gagne plus

Côté rentabilité, le ciel est par contre plus serein. Le résultat opérationnel (EBIT) progresse en effet de 8,1% à 19,2 millions d'euros. Le fruit, selon le groupe, d'une diminution sensible des dépenses promotionnelles, consenties en 2018 pour soutenir le lancement d'innovations, et d'une maîtrise des coûts de productions et des frais généraux. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) progresse d'ailleurs dans une proportion comparable (+8,3%) pour s’établir à 29,3 millions d’euros.