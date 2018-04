Starbucks doit apposer à ses cafés le label "cancérigène" en Californie

À l’origine de cette histoire, on retrouve la bataille juridique d’une organisation à but non lucratif assez méconnue, Council for Education and Research on Toxics (CERT), qui a décidé d’attaquer 90 chaînes de café outre-Atlantique, sur base du fait qu’elles violent une loi de 1986 qui oblige les entreprises à avertir les consommateurs de la présence de produits chimiques à risque dans leurs marchandises. Et de fait, après enquête, il s’avère que les concernés utilisent de l’acrylamide dans leurs boissons, une substance chimique générée lors du processus de torréfaction, qualifiée par l’ONG de cancérigène.