Ter Beke ferme son usine néerlandaise contaminée

L'usine néerlandaise du fabricant de charcuteries et de plats cuisinés Ter Beke à Aalsmeer va rester définitivement fermée. Le site avait été fermé en octobre sur ordre de l'inspection alimentaire néerlandaise après que l'usine ait été jugée probablement responsable de la mort de trois personnes et d'une fausse couche .

Au moins 50 licenciements

Dans un premier temps, la direction avait envisagé une rénovation du site. Finalement l'entreprise familiale belge cotée a décidé de le fermer purement et simplement. "Le plus grand site ferme. Le plus petit restera ouvert", indique Soraya Faez du syndicat CNV. "Une rénovation était trop chère. La bactérie était dans les murs."