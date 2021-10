Ter Beke louche sur les marques Aoste et Marcassou

La division mise ainsi en vente est constituée de la Belgian Imperial Meat Products, producteur de pâtes à tartiner (Aoste), de spécialités ardennaises (Marcassou) et d'activités annexes. Le chiffre d'affaires ressort à plus de 230 millions d'euros. Les cinq sites belges situés à Gand et en Ardenne emploient 650 personnes. La marque néerlandaise de charcuterie Stegeman et son usine à Overijssel, font également partie des discussions.