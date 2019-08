Ter Beke ne faiblit pas malgré des matières premières plus chères

Semestre affiché sous le signe de la croissance pour Ter Beke . L'entreprise alimentaire précise que les entreprises, acquises en 2017, ont déjà été reprises dans les comptes de 2018. Toute comparaison annuelle est donc désormais possible.

Ces entreprises continuent à bien prester. Le chiffre d'affaires de Ter Beke s'établit pour les six premiers mois de l'exercice en hausse de près de 9% à 358,6 millions d'euros. Les deux divisions, "charcuterie" (+7,3%) et "plats cuisinés" (+11,1%) ont participé à cette progression.

"Des ingrédients importants, comme les produits laitiers (fromage et lait en poudre) et certains légumes (oignons et pommes de terre) ont fortement augmenté en prix durant le premier semestre, suite aux mauvaises récoltes en 2018." Ajoutez à cela l'épidémie de peste porcine africaine en Chine. Une hausse de la demande d'importations de la Chine a en effet dopé les prix.