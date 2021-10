Ter Beke s'offre Aoste et Marcassou

Les discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui Ter Beke annonce le rachat des marques Aoste et Marcassou.

Vingt-quatre heures après avoir reconnu la tenue de discussions avec les actionnaires , Ter Beke annonce, ce jeudi, le rachat d'Imperial Meat Products, qui regroupe les marques Aoste et Marcassou, et du néerlandais Stegeman . Un accord a été conclu, en effet, avec la multinationale alimentaire Sigma. Le montant de l'opération n'est toutefois pas précisé

Belgian Imperial Meat Products représente un chiffre d'affaires de plus de 230 millions d'euros et emploie quelque 650 personnes sur ses cinq sites belges. Ter Beke, de son côté, est déjà actif dans la charcuterie avec, notamment, l'Ardennaise. Il détient aussi la marque de lasagne Come a Casa.