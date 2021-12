TikTok va lancer des services de livraison aux États-Unis

Vos photos de nourriture postées en ligne ont-elles une valeur? TikTok se prépare en tout cas à lancer un nouveau service qui transformera des vidéos alimentaires virales en repas. L'application s'associe à Virtual Dining Concepts et à Grubhub pour lancer l'année prochaine des "restaurants" de livraison uniquement, estampillés " TikTok Kitchen " à travers les États-Unis, comme le mentionne Bloomberg .

Le menu des restaurants s'appuiera sur les publications alimentaires virales les plus populaires de TikTok – comme des pâtes à la feta ou des "smashed burgers" (burgers aplatis) que les clients pourront se faire livrer à domicile. L'objectif est de lancer environ 300 emplacements en mars, et plus de 1 000 d'ici la fin 2022.