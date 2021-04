Toni Petersson, l'homme qui transforme l'avoine en or...

Rendre le lait d'avoine attrayant et propulser une obscure société alimentaire suédoise sous les feux de la rampe, c'est la performance qu'est en train de réussir Toni Petersson, le CEO d'Oatly. Jusqu'à son accession, fin 2012, à la direction de ce fabricant de laits végétaux, Oatly était peu connue hors de Suède. Sous l'impulsion de cet entrepreneur né, l'ancienne spin-off de l'université de Lund a quadruplé ses revenus entre 2018 et 2020 et s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York.