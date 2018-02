"Too Good To Go", l'app' contre le gaspillage alimentaire débarque en Belgique

Déjà connue en France, l’application "Too Good To Go" arrive en Belgique. Son objectif ? Lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant aux commerçants de vendre à prix réduits leurs invendus.

Le Belge jette 347 kg de nourriture par an en moyenne, ce qui en fait le vice-champion européen du gaspillage. Oui, ça fait beaucoup. Pour limiter la quantité de déchets que nous jetons chaque année, une nouvelle application va voir le jour en Belgique. Elle s’appelle "Too Good To Go" et a déjà fait ses preuves en France, au Danemark (où elle est née en 2015), aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège et en Suisse. Le concept a permis de collecter au total 3 millions de repas, d'après ses initiateurs.

L’application s’adresse aux commerçants et aux consommateurs. Elle permet aux premiers de proposer à prix réduits leurs invendus du jour.

"Nous comptons d’abord mettre en place des partenariats avec des restaurants, pâtisseries, boulangeries, etc. et ensuite nous tenterons de sensibiliser les grandes enseignes alimentaires." Maarten De Hauw responsable communication et marketing chez Too Good To Go Belgium

Et c’est désormais chez nous qu’elle débarque, en commençant par Gand dès le 1er mars. Puis Anvers, Louvain et Malines "deux à trois semaines plus tard", et Bruxelles "d’ici l’été", a confirmé Maarten De Hauw, responsable communication et marketing pour Too Good To Go Belgium. Une fois bien implantée en Flandre et à Bruxelles, l’app prendra place dans les grandes villes wallonnes (Liège, Namur…).

"L’idée est née au Danemark en 2015. Quelques amis voulaient lutter contre le gaspillage alimentaire, ils ont donc décidé pour cela de construire une application ensemble", raconte Maarten De Hauw.

Comment ça marche?

L’application sera disponible sur Apple et Androïd. Une fois l'app téléchargée, les utilisateurs sont géolocalisés, ce qui leur permet de repérer les commerçants partenaires qui ont encore un panier d’invendus, appelé "magic box" ou "panier surprise". Une fois le commerçant sélectionné, l’utilisateur paie en ligne et se rend sur place à l’heure de collecte indiquée et récupère son panier.

Ces "paniers surprises" sont composés d’invendus du jour et donc les produits ne sont pas spécifiés à l’avance. Ils sont proposés à environ la moitié du prix normal.

Quels commerçants?

Uniquement ceux de l’alimentaire. Ni boissons, ni produits esthétiques, d’entretien, etc. ne se retrouveront dans ces "magic box". Vous pourrez ainsi retrouver tout type de restaurants, des boulangeries, des pâtisseries, bref, de nombreux établissements horeca. Pour son lancement à Gand, Too Good To Go a déjà conclu plusieurs partenariats avec:

Vooruit

Bavet

Basic Italian

Greenway

BE O

Romain Roquette

Soup +

Et les Delhaize, Carrefour et cie ? "En France, des partenariats avec des groupes de grande distribution existent. Chez nous, nous comptons d’abord mettre en place des partenariats avec des restaurants, pâtisseries, boulangeries, etc. et ensuite nous tenterons de sensibiliser les grandes enseignes alimentaires", explique le responsable presse.

Et les autres applications ?

Too Good To Go n’est pas le seul acteur à s’inquiéter du gaspillage alimentaire chez nous. Il existe déjà de multiples manières de réduire notre quantité de déchets alimentaires.

→ "Too Much": l’application permet à tout citoyen belge de donner ses restes, gratuitement, plutôt que de les jeter.

→ "Frigo Magic": l’application propose des recettes en fonction des aliments qui se trouvent dans votre frigo.