Trois nouveaux restaurants récompensés de trois étoiles par le guide Michelin en France

Si son palmarès fait toujours trembler dans les cuisines les plus prestigieuses, l’aura du guide, elle, n’est plus tout à fait la même. À l’heure du digital, et où les notations et avis des internautes se multiplient, ce bottin mondain – qui va fêter ses 120 ans cette année – voit ses ventes s’éroder, et se doit d’évoluer. "La question ne se résume pas au papier ou au digital mais plus comment on s’adresse au plus grand nombre", a rappelé Florent Menegaux, président de Michelin, lors de la cérémonie, faisant référence aux évolutions engagées par le guide.