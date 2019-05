Un 3e candidat lorgne Vismijn, le fabricant de croquettes de crevettes

Troisième candidat

On va tenter de vous résumer la situation afin que chacun sache dans quelle pièce on joue. La semaine passée, le mandataire de justice Alain A. Henderickx s’est présenté au tribunal afin de lui présenter les offres faites par deux candidats intéressés par la reprise de la société Vismijn en réorganisation judiciaire (PRJ) par transfert d’activité. D’un côté, il y a la société Abramo, située à Zwevelgem. Celle-ci proposait un montant de 106.000 euros, mais excluait toute reprise du personnel. De l’autre côté, on a un trio emmené par Denis Knoops (ex-CEO de Delhaize) et de deux associés, des anciens de Delhaize, Bruno Volckrick et Ghislain T’Kint de Roodenbeke. Le trio – appelons-le ainsi – mettait sur la table une somme de 85.000 euros, mais il assurait la reprise, aux conditions actuelles, des trois travailleurs de Vismijn.