Un "Amazon des petits commerçants" lancé en Belgique

La plateforme Life In Belgium a mis au point une application permettant aux petits commerçants de se doter d'une vitrine digitale professionnelle.

En ces temps de confinement, le numérique et l’e-commerce prennent une place de plus en plus importante, jusqu'à s'ériger en canal de vente incontournable. Le problème, c'est que les petits acteurs n'ont pas toujours l'envie/le courage/les moyens (biffer la mention inutile) de se doter d'une vitrine en ligne.

Face aux ogres bol.com, Coolblue ou Amazon, des initiatives locales ou régionales émergent, comme par exemple Digitale Solidaire, le site "Les e-shops belges" ou les plateformes Micarolo.be à Charleroi et mymarket.brussels dans la capitale. En Wallonie, amazoom.be propose une plateforme de vente en ligne réservée au commerce de proximité.

Une nouvelle application lancée il y a un mois et demi pousse la logique un cran plus loin. Life In Belgium offre une solution numérique élargie permettant de booster la visibilité des petits commerces sur internet et sur les réseaux sociaux. "Nous nous sommes rendu compte que 15 à 20% à peine des commerces belges disposent d'un site internet. Nous avons donc voulu créer une solution accessible à tous en y adjoignant une application de proximité", explique Maxime Pourre, CEO de Life In Belgium.

"L'offre la plus complète"

Cette start-up propose aux commerçants un site internet propre avec visite virtuelle, vidéos, photos, application pour smartphone, tout en lui assurant une présence sur les réseaux sociaux. Prix: 19 euros par mois (un prix réduit de 50% aussi longtemps que durera le confinement) s'il l'installe lui-même, 39 euros si Life In Belgium s'occupe de tout.

"Life In Belgium permet aux petits commerces d’avoir les mêmes outils digitaux que les grandes sociétés, et surtout de numériser leurs activités commerciales. Nous proposons l'offre la plus complète du marché", assure Maxime Pourre.

L'entreprise, qui emploie 18 personnes, ratisse large. Son offre vise tous les types de commerces: coiffeurs, instituts de beauté, magasins de ventes (jouets, vêtements, chaussures...), commerces d’alimentation. Sans oublier l'horeca. "Il nous a fallu 18 mois de programmation avec une dizaine d'ingénieurs pour mettre au point les 236 applications disponibles", dit le patron de Life In Belgium.

Malgré un lancement assez discret, la plateforme a déjà attiré 150 clients (horeca, coiffeurs, magasins de chaussures, bijoutiers...). "Nous avons aussi refusé une cinquantaine de demandes d'entreprises plus grandes, dont une chaîne de restauration rapide. Notre application est réservée au petit commerce".

20 km maximum

Life In Belgium insiste sur le caractère local de son initiative. Le consommateur n'aura accès qu'aux commerces présents dans un rayon de 20 kilomètres. Mais il aura un vaste éventail de possibilités. Il lui sera ainsi loisible de programmer en quelques clics un rendez-vous chez le coiffeur, de choisir des vêtements dans une boutique, de commander un repas ou de réserver une table au restaurant.

"Notre plateforme est conçue pour pouvoir accueillir 12 millions d'utilisateurs et 1,2 million d'entreprises." Maxime Pourre CEO de Life In Belgium

Life in Belgium propose aussi aux établissements horeca des fonctionnalités complémentaires en lien avec la crise sanitaire. Elle a ainsi conçu pour les restaurateurs un système de réservation sur plan de table "unique au monde" et un QR code, à coller sur chaque table, renvoyant au menu. Celui-ci est aussi connecté au registre Covid-19 des clients dont les données sont enregistrées sur un serveur sécurisé et envoyées à l’État en quelques clics.