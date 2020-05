Un Belge à la tête du principal centre de R&D d'AB InBev

Le principal centre de Recherche et Développement (R&D) d' AB InBev hérite d'un nouveau patron et il s'agit d'un Belge: David De Schutter dirigera désormais le Gitec (Global Innovation & Technology Center) que le premier brasseur mondial a installé, voici 14 ans déjà, dans ses murs à Leuven. Il succédera à Rodrigo Sozo, qui quitte la société.

Le Gitec est le cœur de l'innovation au sein du géant belgo-brésilien de la bière. C'est là qu'AB InBev cherche à améliorer les processus brassicoles, met au point de nouvelles bières et développe des emballages plus durables. Là aussi que le groupe préserve ses collections de levure , l'ingrédient de base de ses boissons. On y trouve quelque 1.500 souches de levure, dont celles des 500 bières que brasse AB InBev dans le monde.

240 millions en quatre ans

Autre indice de l'importance de ce centre: le groupe y a investi 240 millions d'euros ces quatre dernières années. Licencié en bio-ingénierie et docteur dans l'art brassicole, David De Schutter a fait ses débuts chez Procter & Gamble avant d'entrer au service d'AB InBev en 2012. Il y a fait toutes ses classes au Gitec, où il a développé une nouvelle technique ayant rendu le processus brassicole plus écologique en permettant de réduire à la fois la quantité de chaleur et d'eau nécessaire, et en réduisant les émissions de CO2 . Cette technique est utilisée aujourd'hui dans plus de 50 brasseries. Il a aussi contribué à la mise au point des premières bières sans alcool, dont la Jupiler 0,0%.