Un actionnaire de Puratos reloge un bloc de 261 millions

La famille Bouvy-Van Belle a créé le groupe Bouvy Immo, avec un objet social typique des sociétés à participations. L’apport de certificats qu’ils y ont fait a été évalué à 261,4 millions d’euros, comme on peut le lire dans l’acte notarié. Cela représente environ un quart du total des certificats de la "stichting". Indirectement, il en va donc d’une participation d’un peu plus de 18,7% au capital de Puratos. Selon cette proportion, l’opération valorise le groupe de fourniture d’ingrédients à plus de 1,4 milliard d’euros. On relèvera que la nouvelle compagnie est établie à Fernelmont, dans le Namurois.