Un agrément ministériel pour la nouvelle coopérative betteravière

Le confinement ne ralentit pas le projet de construction d’une nouvelle sucrerie à Seneffe. Un nouveau jalon a été posé avec l'obtention d’un agrément ministériel à la Coopérative des betteraviers transformateurs (CoBT), maître d'œuvre du projet. Une telle procédure n’est pas obligatoire pour la constitution d’une coopérative, mais elle avait été exigée par la SFPI, bras financier de l'État fédéral et un des investisseurs institutionnels pressentis.

Un tel agrément implique deux contraintes: le dividende net ne pourra dépasser 6% et aucun coopérateur ne pourra avoir plus de 10% des droits de vote. Ce qui pose question par rapport à la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), qui investit 30 millions d'euros dans le projet. Un arrangement a été trouvé: l'investissement sera scindé en une partie capital et une partie prêts subordonnés. Leur remboursement venant après toutes les autres dettes, ils équivalent pratiquement à des fonds propres.