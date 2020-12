Un brasseur et un savonnier partenaires en économie circulaire

Le Brussels Beer Project et les Savonneries Bruxelloises s'associent dans la production d'un savon à base de drêches de la brasserie et d'une bière reprenant des ingrédients de savon.

Une savonnerie presque centenaire et une brasserie qui atteint à peine l'âge de raison, difficile de voir ce qui peut les unir. Ces deux entreprises bruxelloises se sont trouvé un point commun: l'économie circulaire.

Le Brussels Beer Project et les Savonneries Bruxelloises ont noué un partenariat double visant, d'une part, à produire des savons à base de drêche de brasseries et de houblons, et d'autre part, une bière reprenant des ingrédients utilisés pour la fabrication de savons.