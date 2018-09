Un dividende optionnel pour alléger le fardeau d'AB InBev?

Les brasseurs risquent de connaître des temps difficiles dans les mois qui viennent. C’est le constat que tire la banque privée Berenberg au regard de la pression croissante de l’inflation sur les coûts de production. "Aux prix actuels notre indicateur suggère que le coût de l’inflation pour les brasseurs approchera 16% en 2019 suite à des hausses subites cet été dans des produits clés comme l’orge et en raison de la poursuite de la hausse des prix de l’énergie tout au long de 2018."

Du coup, l’équipe d’analystes a décidé de réduire ses prévisions de bénéfice de 6% en moyenne pour 2019 et se situe désormais bien en-dessous du consensus. Cette révision concerne les groupes suivants : Heineken (dont la recommandation passe de "conserver" à "vendre"), AB InBev (acheter), Carlsberg (conserver), Molson Coors (conserver) et Boston Beer (conserver).

Objectif de cours réduit

Ce qui comme nous l’avons exposé ici récemment et en détail est particulièrement le cas d’AB InBev. "Nous estimons à environ 70% les ventes nettes générées dans les marchés de croissance tandis que 90% de la dette brute est libellée soit en dollars soit en euros" soulignent les analystes.

Tenant compte de l’inflation dérivée de la dépréciation des monnaies locales, ils ont réduit leurs prévisions d’Ebit et bénéfice par action pour 2019 de 5% et 6% respectivement. Dans le même mouvement, leur objectif de cours passe de 114 à 100 euros .

Dette et dividende

Mais ce qui reste la préoccupation principale du broker, c’est l’endettement du numéro un mondial de la bière. "A côté de la chute de certaines devises, ce qui pèse sur l’action c’est la dette du groupe et le lent désendettement actuellement projeté par le consensus compte tenu de la partie du bénéfice qui est distribuée aux actionnaires".

Avec AB InBev, on en revient donc toujours au poids de la dette et au coupon promis par Carlos Brito, le CEO, et son équipe. Alors qu’ils ne plaident pas pour un rabotage du dividende, les analystes estiment toutefois qu’il existe d’autres formules permettant de réduire les sorties de cash.